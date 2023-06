Jake Paul vliegt naar de andere kant van de wereld om Jutta Leerdam te verrassen

Maar Paul vond dat hij niet met lege handen aan kon komen. „Ik heb besloten om een schilderij voor haar te maken. Ik wilde dat het schilderij haar liet zijn als ijskoningin. Met vleugels! Want ze glijdt over het ijs”, vertelt Jake in zijn meest recente Youtube-video.

Tijdens zijn overstap in Londen was de bokser bang dat het schilderij niet veilig in Amsterdam aan zou komen. En die angst had hij niet voor niks. Alle bagage was namelijk kwijtgeraakt op de weg naar de Nederlandse hoofdstad. Maar het schilderij kwam gelukkig wel veilig aan! „Het is voorbestemd,” zegt Paul.

Vanaf Schiphol rijdt de Youtuber helemaal naar Friesland om Leerdam te verrassen. Onderweg stopt de schaatsster niet met bellen. Jutta kon haar ogen niet geloven toen zij de deur opende en haar liefje zag. „Ik ga flauwvallen. Ik kan niet geloven dat je hier bent. Ik ben zo blij”, schreeuwt ze. Ook was ze dolgelukkig met het schilderij en heeft ze hem meteen opgehangen in de woonkamer.