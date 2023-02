Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek 2023 – aflevering 7 Ik vertrek: is dit het geheim van hun merkwaardige samenzijn?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ AvroTros

Het tweede hoofdstuk in het Ik vertrek-avontuur – of liever gezegd relatiedrama – van Manuel en Nicole roept donderdagavond vooral verdriet en vragen op. Haar vader overlijdt, de honden zijn ziek, beunhazen dienen zich aan, en weer loopt hun samenzijn bijna op de klippen. Het is best bijzonder te noemen hoe ze zélf hun toekomst zien.