Ex Ghislaine Maxwell dwarsboomt hoger beroep: ’Hij weigert te betalen’

Scott Borgerson lijkt zijn ex niet bepaald een warm hart toe te dragen. De ondernemer zou naar verluidt al haar verzoeken om hulp negeren. Eerlijk is eerlijk, Maxwell vraagt niet om zomaar iets. De gevallen socialite heeft maar liefst één milhoen dollar nodig zodat haar juridische team weer verder kan werken aan haar zaak.

Maxwell is veroordeeld tot twintig jaar cel gevangenisstraf voor het rekruteren van minderjarige meisjes voor wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Om tegen deze veroordeling in hoger beroep te gaan, zal het verzoek hiertoe voor eind januari moeten worden ingediend. Dat kan echter niet als haar team niet betaald wordt. En dus blijft ze haar ex tevergeefs om hulp vragen.

Borgerson, die in 2016 zijn jawoord aan Maxwell gaf en haar verliet toen ze gearresteerd werd, beheert vrijwel elke cent die de socialite heeft, maar lijkt er niet happig op haar te helpen. Volgens een bron van The Sun zou hij onlangs contact hebben gehad met haar broer en advocaten om het hoger beroep te bespreken, maar komt hij tot dusver zijn afspraken niet na. Hoewel hij had beloofd het benodigde geld over te maken, is dat nog niet gebeurd.

Het advocatenkantoor zou Borgerson hebben beschuldigd van ’handelen onder valse voorwendselen’. „Haar advocaten zijn niet betaald. Dat is op zich al een serieuze zaak. Maar het is nog erger, ze moet met 1 miljoen dollar op de proppen komen om het hoger beroep te kunnen betalen. Op dit moment heeft Scott haar nog niets gegeven.” Vrienden van Maxwell verklaarden onlangs al te vermoeden dat Borgerson de zaak opzettelijk tegenwerkt. Zij denken dat hij op deze manier een betere regeling probeert te treffen in hun echtscheiding. Borgerson ontkent de beschuldigingen aan zijn adres.

Voor Maxwell begint de tijd te dringen. Als haar ex niet op tijd over de brug komt, zit een hoger beroep er niet in en zal ze tot 2037 achter de tralies blijven zitten.