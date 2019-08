Koningin Elizabeth betrekt zomerresidentie

De Queen is ’koninklijk kolonel’ van de compagnie, terwijl ze met de Highlanders al sinds haar 21e een bijzondere band heeft. Uiteraard had Elizabeth bij de inspectie ook aandacht voor de mascotte, de Shetland pony ’korporaal Cruachan IV’ die braaf naast de manschappen stond opgesteld. De korporaal-pony die in 2012 in dienst trad, heeft een eigen Twitter-account met een kleine tweeduizend volgers.

Cruachan IV houdt van aandacht, zo vertelde zijn verzorger eerder dit jaar in een filmpje dat het Britse koningshuis én de pony zelf op sociale media plaatsten. Bij een ontmoeting met de koningin in Stirling Castle probeerde hij het boeket dat de Queen had gekregen te bemachtigen, in de veronderstelling dat het wellicht zijn lunch was. Bij een treffen met Harry en Meghan leek het erop dat hij wilde bijten, maar zover kwam het niet.

Koningin Elizabeth is al enige tijd op vakantie in Schotland, maar aanvankelijk verbleef ze in Craiwogan Lodge, op het uitgestrekte Schotse landgoed. Kasteel Balmoral zelf was tot vorige week nog open voor het publiek, hetgeen de vorstin een aardig zakcentje oplevert voor het 3,5 miljoen euro per jaar kostende onderhoud.