Rapper Sjaak aan de slag als conciërge

De PowNed-reeks over ’de slechtste middelbare school van Nederland’ is op 2 mei terug (via YouTube/de site van NPO 3). De leerlingen worden aan hun lot overgelaten en halen van alles uit. De hoofdrolspelers zijn Mingus Claessen (Dex), Chardonnay Rillen (Tisha), Appie Mussa (Rio), Rida Bouchengour (Jayden), Stefano Keizers (rector Boutman) en nieuw is Mehdi Chafi (Rapper Sjaak) als conciërge De Ram.

In het nieuwe seizoen rijden Dex, Tisha, Rio en Jayden de peperdure Lamborghini van influencer Marnix in de prak. Ze bedenken de meest idiote plannen om hun schuld te kunnen afbetalen. Zo brouwen ze hun eigen energydrank, gaan pedo-hunten, starten een Marburg bed & breakfast en gaan handelen in crypto-memecoins. Herres was vorig jaar met bijna 3 miljoen views de meest bekeken serie op het YouTube-kanaal van NPO 3, meldt PowNed.