’Ik hoopte dat het een vroege aprilgrap zou zijn’ Zorgen om Roald Dahl-ophef: ’De ziel van een boek aantasten is gevaarlijk’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Uitgeverij De Fontein is voorlopig niet van plan om populaire titels als ’Matilda’ (hier een beeld uit de verfilming) aan te passen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Fontein, de Nederlandse uitgeverij van de boeken van Roald Dahl, is voorlopig niet van plan om populaire titels als ’De GVR’, ’Matilda’ en ’Sjakie en de chocoladefabriek’ aan te passen. „We moeten niet zomaar alles overnemen wat er in Amerika en Engeland gebeurt. De teksten van Dahl worden al jaren alom geprezen, daarin ga ik niet zomaar rommelen. De ziel van een boek aantasten is gevaarlijk”, stelt directeur Joris van der Leur.