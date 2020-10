Simon Cowell ’te ijdel’ voor thuisvideo’s: zonder licht en make-up niet op tv

Simon moet dagelijks nog zware pijnstillers nemen en is voornamelijk aan bed gekluisterd, tenzij hij fysiotherapie ondergaat. Daarnaast moet hij continu een brace dragen om zijn lichaam te ondersteunen.

Het ziet ernaar uit dat Cowell de komende 6 maanden nog wel zoet is met zijn herstel. „Hij heeft het zwaar, maar Simon is een vechter. Waar hij alleen geen zin in heeft nu, zijn thuisopnames van America’s Got Talent. De producers hadden hem gevraagd om wat videoboodschappen op te nemen, maar daar is hij te ijdel voor. Hij wil niet zonder make-up en goed licht op nationale televisie verschijnen en al helemaal niet als hij zwaar onder de medicijnen zit”, aldus een bron.

Cowell verblijft al maanden thuis met zijn vriendin Lauren Silverman en hun 6-jarige zoon Eric.