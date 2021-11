Premium Het beste van De Telegraaf

Koningin Máxima eregast bij opening nieuwe museumonderdeel Teylers Huis ademt de idealen van de Verlichting

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De entree van Teylers woonhuis was tot 1885 ook de ontvangst van het museum. Ⓒ Foto Johan Nieuwenhuize

Koningin Máxima is dinsdag een van de eerste gasten die officieel het Huis van de Verlichting mag betreden, de nieuwe vleugel van het Haarlemse Teylers Museum. Het voormalige woonhuis van Pieter Teyler (1702-1778), de grondlegger van het oudste museum van ons land, is vanaf zaterdag open voor het publiek. In het volledig gerestaureerde rijksmonument, leert de bezoeker alles over de idealen van de vrome multimiljonair, die droomde van een betere wereld voor iedereen.