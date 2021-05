T-Mobile onderzoekt stemproblemen Songfestival

Honderden mensen kregen zaterdag een melding dat hun stem niet was meegeteld, terwijl zij wel op tijd hadden gestemd. Volgens de European Broadcasting Union (EBU), de koepel die het Songfestival organiseert, lag het probleem bij de Nederlandse tak van T-Mobile. Van een storing was echter geen sprake, zegt de woordvoerder. „We hebben nog geen zich op wat er aan de hand was en onderzoeken waar het probleem ligt.”

Het is niet duidelijk om hoeveel stemmen het precies gaat. De website DroidApp stelt dat uit eigen onderzoek is gebleken dat zeker honderden sms-stemmen onterecht ongeldig zijn verklaard. De EBU liet eerder al weten de Nederlandse stemproblemen te betreuren, maar zei ook dat de uitslag desondanks geldig is. Alle stemmen die wel zijn binnengekomen zijn gecontroleerd.

Voor de uitslag van het Songfestival tellen de publieksstemmen voor vijftig procent mee, het andere deel wordt bepaald door de internationale vakjury’s. Italië won zaterdag vooral door de stemmen van het publiek, die uitslag klopt volgens de EBU.