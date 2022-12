Dit prachtige cadeau kreeg Catherine van William

De vrouw van prins William zag er beeldig uit tijdens haar bezoek aan de ochtenddienst in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham op eerste kerstdag. Voor de gelegenheid droeg ze een diepgroene jas van Alexander McQueen en een bijpassende hoed van Philip Treacy. Het meest in het oog springend waren echter de glimmers in haar oren.

Volgens The Sun kreeg Catherine de oorbellen ter waarde van ruim honderd euro van het merk Sézane speciaal voor de feestdagen van haar echtgenoot. Dat dit een goede keuze was van William blijkt wel uit het feit dat de oorbellen binnen enkele minuten nadat Catherine ermee was gespot al waren uitverkocht.