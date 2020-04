Musea in grote financiële nood

De Museumvereniging luidt daarom de noodklok. Uit onderzoek onder haar leden blijkt dat de aangesloten musea - 420 in totaal - samen wekelijks gemiddeld €10 miljoen aan inkomsten mislopen. „Er is een serieus risico dat een kwart van de musea voor het einde van het jaar omvalt”, stelt de brancheorganisatie. Vooral openluchtmusea hebben het zwaar. Vele van hen zijn doorgaans alleen in het voorjaar en in de zomer open, waardoor de huidige sluiting extra hard aankomt.

Verruiming Geefwet

Directeur Mirjam Moll roept daarom minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op, net als de provincies en de gemeente, om musea te ondersteunen. „Het is belangrijk dat iedereen, door het hele land, toegang houdt tot ons rijke culturele kapitaal.” Moll vraagt overheden dan ook om voor de musea de gemeentebelastingen kwijt te schelden. Net als een half jaar huur. Daarnaast pleit de vereniging voor een overbruggingsfonds en verruiming van de Geefwet, waarbij particulieren op fiscaal aantrekkelijke wijze geld kunnen schenken aan culturele instellingen.

Volgens de Museumvereniging hebben veel musea weinig financiële reserves. De huidige, door de overheid toegezegde noodregelingen zijn niet toereikend: zo dekt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in de huidige vorm slechts 30% van de derving van de publieksinkomsten, omdat subsidies in deze regeling tot de omzet worden gerekend.

Rode cijfers

Jaarlijks bezoeken zo’n 32 miljoen mensen een museum in ons land. Vooral de grotere musea profiteren van de groeiende belangstelling in kunst en cultuur. Uit onderzoek van de Museumvereniging blijkt dat sinds 2016 juist veel middelgrote en kleinere musea rode cijfers schrijft. Zij slagen er onvoldoende in om de verminderde bijdragen van gemeenten te compenseren met een omzetstijging van eigen inkomsten.

De brancheorganisatie denkt dat de musea als de coronamaatregelen opgeheven worden weer snel kunnen opstarten. „Hun gebouwen en collecties zijn er immers nog.” Maar geld voor dure tijdelijke tentoonstellingen zal er niet meer zijn. Ook verwacht men dat als de deuren van de musea weer open mogen, het publiek nog voorzichtig zal zijn en zich lange tijd niet zal wagen aan drukke plekken en bijeenkomsten.

Een laatste punt van zorg zijn de vrijwilligers, waar veel musea mee werken. Dit zijn veelal oudere, gepensioneerde mensen, precies de leeftijdscategorie die bij Covid-19 in de risicogroep valt. Als musea mogen heropenen, kan een deel van de vrijwilligers mogelijk nog niet ingezet worden vanwege hun kwetsbaarheid voor het virus.