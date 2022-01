Jamie Lynn Spears deelt privé-appjes Britney tijdens interview

„Ik heb geen enkele rol gehad in het curatorschap, ook al zegt zij dat ik jarenlang heb weggekeken. Daarbij heeft ze mij persoonlijk gevraagd om haar belangen en vermogen te behartigen in het geval dat er iets met haar mocht gebeuren. Toen ik daarvoor werd benaderd door haar advocaten zeiden ze dat ik ook een advocaat nodig had, maar ik heb dat überhaupt nooit doorgezet. Dus ik heb echt nooit iets met dat hele curatorschap te maken gehad”, aldus Jamie Lynn.

Ook sprak Jamie Lynn over een appje dat Britney haar gestuurd zou hebben waaruit blijkt dat ze haar jongere zusje niets kwalijk neemt. „Daarin zegt ze dat ze trots op me is en dan hebben we het ook over onze kinderen, die familie van elkaar zijn. Ook heeft ze gezegd dat ze mij niks kwalijk neemt en haar excuses aanbiedt voor haar woedeaanvallen. Om vervolgens de dag erna via entertainmentsites te lezen dat ze boos op me is en me verantwoordelijk stelt voor de ellende van het curatorschap. Of in elk geval deels. Dat is heel moeilijk voor mij, omdat ik gewoon niet weet wat ze nou precies bedoelt.”

Jamie Lynn heeft niet persoonlijk gesproken met Britney nadat ze haar eerste interview aangaande haar boek Things I Should Have Said gaf. „Nee, ik heb het wel geprobeerd maar dat is niet gelukt. Ze heeft me geblokt op Instagram dus ik kon haar ook geen persoonlijk berichtje sturen. Wat dan wel weer gek is, is dat ze me cadeautjes heeft gestuurd voor kerstmis. Maar goed, het is wat het is.”