Was Blake Lively wel zwanger?!

Blake was gisteren aanwezig bij de New York Fashion Week. Gekleed in een strakke zwart-witte jurk, waarin haar figuur goed uitkomt (foto). Een beetje te goed? 'Was zij ooit wel zwanger?!', koppen Amerikaanse media complimenteus. "Hoe krijgt ze dit voor elkaar?"

De 27-jarige Gossip Girl-actrice vertoonde zich eerder met haar 'post baby body' via een kiekje op Instagram. Ook toen was zij al zichtbaar in vorm, maar bedekte haar welgevormde lichaam nog met een gebreide trui.

De dochter van Blake en Ryan Reynolds, met wie zij in 2012 trouwde, zou de opmerkelijke naam James hebben gekregen. Wanneer het meisje precies ter wereld kwam is niet bekend. Dat was, volgens bronnen, waarschijnlijk eind vorig jaar.