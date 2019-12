Maik de Boer: ’Mijn leven stond even stil’

„Mijn vader werd niet heel veel ouder dan ik nu ben. Dan denk ik wel potverdomme”, gaat de 58-jarige Maik verder. Hij gooide daarom het roer drastisch om. „Voor het eerst in mijn leven. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar gerend. Altijd heel ambitieus geweest, alleen maar werken, werken, werken.”

Maik hechtte altijd veel waarde aan een luxe huis en mooie auto’s. „Allemaal materie dat helemaal niet belangrijk is”, realiseerde hij zich na zijn wake-upcall. Na een sabbatical in Spanje besloot hij het daarom anders aan te pakken. Zo verdween de exclusiviteit bij SBS uit zijn contract.

Bevoorrecht

„Ik wil vrij zijn en van het leven genieten. Ik ben nu al een paar keer totaal uit m’n comfortzone gegaan. Allemaal leuke dingen”, zegt Maik. Daaronder valt ook een nieuw tv-project, waarover hij nog niets kan vertellen.

„Ik wil meer stilstaan bij hoe bevoorrecht ik ben. Ik moet eerlijk zeggen dat je dat soms niet meer ziet. We wonen in een stinkend rijk land waar alles mogelijk is. We zijn doorgaans boos met wat we niet hebben in plaats van blij met wat we wel hebben”, aldus Maik, die zijn les dit jaar leerde. „Ik ben blij met wat ik heb. Dat is wel echt iets waar ik nu bij stilsta.”