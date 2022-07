Diana Ross (78) trotseert hitte voor North Sea Jazz: ’Ik heb het zo warm!’

„Ik ga wat jazz zingen voor jullie, maar ik weet niet of ik het wel kan, want ik heb het zo warm!”, zei ze lachend op het podium in de volle Nile-zaal in Rotterdam Ahoy.

Hoewel Ross het warm had en niet alle noten meer met hetzelfde gemak haalde als vroeger, genoot de zangeres zichtbaar van de show. Ook het publiek vergaf haar de enkele oneffenheden en zong luidkeels mee met hits als I’m Coming Out, You Can’t Hurry Love, Upside Down en Baby Love.

De zangeres, die twee keer van outfit wisselde, maakte ook nog even van de gelegenheid gebruik om de Nederlandse fans te bedanken. „Bedankt voor al jullie steun en liefde al die jaren.”