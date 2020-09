Amerikaanse hoofdrol Katja Herbers: ’Krankzinnig, maar heerlijk’

Ⓒ Talpa TV

Het is geen horrorshow, geen misdaadserie en geen psychologisch drama. Of misschien is het dat juist allemaal, vertelt Katja Herbers over haar Amerikaanse hitserie Evil, die lovende reacties kreeg. Onder meer Stephen King verklaarde op Twitter zijn liefde voor de serie. „Het is natuurlijk wel heel bijzonder als iemand als hij zoiets zegt”, geeft Herbers toe, „daar waren we met z’n allen best een beetje trots op.”