Céline Dion herdenkt overleden moeder

Op Instagram plaatst Céline vrijdag een foto van haar moeder met een emotionele tekst. „Lieve mama, we denken ontzettend veel aan jou. En vooral vandaag, want het is je verjaardag. Ik weet dat je samen met papa bent en over ons waakt. We missen je heel erg en houden zo veel van je. Gefeliciteerd mama!”

Na een lang ziekbed blies Thérèse op 17 januari 2020 haar laatste adem uit.