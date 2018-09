Inwoners dorp: 'Chris Zegers is de Mol'

De BN'ers moesten de inwoners door middel van speeches en hun enthousiasme overtuigen dat zij de Mol waren.

Chris Zegers kwam als winnaar uit de bus door (lichaams)taal te gebruiken. Hij had geleerd om 'ik hou van jullie' in de lokale taal te zeggen. Er werd door 94% van de inwoners, die naar de tempel waren gekomen om naar de door een tolk vertaalde Mol-speeches te luisteren, gestemd.

'Ik ben de Mol!'

De BN'ers waren overdag langs de huizen gegaan om de bevolking alvast te overtuigen. Zo deed Margriet van der Linden dat door middel van 'hypnose' en Rik van de Westelaken door vooral heel vaak te roepen dat hij de Mol was. Marlijn Weerdenburg besloot voor de kinderen te gaan zingen.

Dure keuze

Op het moment dat er iemand naar huis gestuurd moest worden kreeg Rik van presentator Art Rooijakkers de mogelijkheid de hele groep door te laten gaan. Dit zou echter geld kosten. Hij koos voor de optie van 750 euro: twee groene en één rode envelop. Hij trok een groene envelop waardoor niemand naar huis hoefde.

Hij onthulde achteraf dat de optie die hij had gekozen flink wat geld had gekost: 1500 euro. Hier waren de overige mogelijke Mollen niet bepaald blij mee. "Het bedrag uit de pot stelt niets meer voor en dat is juist wat de Mol wil", concludeert Martine Sandifort. Rik over zijn 'leugentje': "Zo is het ontbrekende geld uit de pot verantwoord. En aangezien iedereen zo blij was; 1500 euro, 750 euro meer of minder. Maakt niet uit, toch?"

Vorige week moest Carolina Dijkhuizen het programma verlaten.