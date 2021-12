Nicole Kidman temperamentvol in ’Being the Ricardos’

Sterren

Claire Foy: ’Seksscènes zijn meest grimmige wat je kunt doen’

Claire Foy, bekend van haar rol als Queen Elizabeth in The Crown, heeft grote moeite met intieme scènes die ze soms in films moet spelen. In een interview met BBC Radio 4 over de nieuwe miniserie A Very British Scandal zegt de 37-jarige actrice dat het „het meest grimmige is wat je kunt doen.”