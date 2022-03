Prominente Russen bekritiseren Schwarzenegger na video over Oekraïne

Schwarzenegger ging afgelopen week viraal met zijn video waarin hij vertelde dat hij houdt van de Russen ’en daarom de waarheid moet vertellen’. Zo legde hij uit dat er ’verschrikkelijke dingen gebeuren in Oekraïne die worden verzwegen’. Hij vond dat het Russische volk op de hoogte moet zijn van die dingen en hoopte dan ook dat zijn video breed wordt gedeeld.

Het fragment werd volgens Amerikaanse en Britse media in eerste instantie genegeerd door de Russische mediakanalen. Toen Schwarzenegger echter viraal ging op Twitter en Telegram, dat veel gebruikt wordt in Rusland, konden ze er niet langer omheen.

Zo zette presentator Vadim Gigin in zijn tv-show z’n vraagtekens bij het optreden van Schwarzenegger. Hij vroeg zich furieus af hoe de acteur ’de waarheid over Rusland’ kon vertellen terwijl hij zelf in Californië woont. Powerlifter Maryana Naumova stelde tegenover een tabloid dat Schwarzenegger ’in een alternatieve, denkbeeldige realiteit leeft’ en schrijver Zakhar Prilepin stelde dat de voormalig gouverneur van Californië ’een roofdier en een vijand’ is.