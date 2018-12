Patty Brard huilend op tv

Patty zei woensdagavond tegen Shownieuws-collega Beau van Erven Dorens over de droevige situatie: "Mijn vader is op een woensdag gevallen in het verzorgingstehuis en heeft toen een hele dag op bed gelegen. Hij is 's avonds overleden. Mijn broer en ik hebben toen van mijn oudste zus te horen gekregen dat wij niet bij de uitvaart welkom waren."

Patty had al een tijd geen contact meer met haar vader Ferdinand (90), die vanwege een herseninfact een paar jaar geleden, verward was. Patty zegt dat haar zus ervoor heeft gezorgd dat zij haar vader niet meer zag. "Ik werd door haar opeens beticht van het ontvreemden van geld van mijn ouders. Een zeer kwalijke beschuldiging. Absoluut onwaar. Zij heeft misbruik gemaakt van een situatie waarin mijn vader weinig meer begreep."

Patty laat weten dat ze juridische stappen gaat ondernemen. Vechtend tegen haar tranen: "Om openheid van zaken te creëren zodat mijn moeder de laatste paar jaar krijgt wat ze verdient. Ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt."

Het ziet er niet naar uit dat de band tussen haar en haar zus ooit weer wordt hesteld. "Het is echt een lelijk verhaal waar ik niet meer over wil praten. Ik heb het bij de advocaten neergelegd en het gaat een harde dobber worden voor de andere partij. Dat kan ik ze verzekeren. Ik ga nu verder met het verwerken van mijn verdriet."