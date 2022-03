Massa is kassa-sterren Peter Gillis en Nicol Kremers reageren op haar ’vreemdgaan’

De desbetreffende foto verscheen maandag op het internet en zou zijn gemaakt tijdens carnaval. Al snel volgden verhalen over een relatiebreuk, maar volgens het Brabantse realitystel is er helemaal niets aan de hand. De twee laten weten aan Privé dat de zoen plaatsvond in een gaybar met een goede vriend van Nicol.

In een videogesprek met Shownieuws gaat Nicol er iets dieper op in. „In een gaybar voel ik me veilig en leuk, er staan dan allemaal gaymannen om ons heen. Een van die jongens is een soort van mijn gay bestie en die kust mij altijd recht op mijn mond. Ja, en als daar dan een foto van wordt gemaakt, inclusief de roddels die dan volgen, is dat heel erg jammer, vind ik.”

Volskzanger

Ook gonst het van de geruchten dat Nicol een scheve schaats heeft gereden met volkszanger Ferry de Lits. Met hem zou ze onder meer te zien zijn in een Snapchat-video. Daarover zegt vakantieparkbaas Peter: „Ferry treedt, naast het park, op in bepaalde horecagelegenheden waar wij komen. Nicol maakt dan af en toe een selfie met hem, of ze doen iets voor Snapchat. En dan is het meteen van: ’ze hebben iets samen’.”

Het is het stel een raadsel hoe de geruchten over het vreemdgaan en een relatiebreuk zijn ontstaan. „Ik snap ook niet waar het allemaal vandaan komt... allemaal afgunst!” Nicol vult aan: „En jaloezie.”