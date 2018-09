'Assistent' Katie Price vermoord

De man is vorig weekend doodgeslagen in een restaurant aan de Cosa del Sol door een 40-jarige Britse vader die foto's van zijn drie kinderen ontdekte op de iPad van de Duitser.

The Sun meldt dat hij een goede vriend was van de Britse stoeipoes Katie Price, een ex van Mysterious Girl-zanger Peter Andre. De man en Katie ontmoetten elkaar in 2009 in Spanje waar zij samen een feest organiseerden.

Een bron beweert in The Sun dat hij geen moment van Katies zijde week en dat hij die avond was aangesteld als haar peroonlijk assistent. Een woordvoerder van Katie reageert: "Katie kan zich dat niet herinneren."

De Duitser werd op 9 januari gearresteerd omdat hij in het bezit zou zijn geweest van kinderporno. Hij werd niet veel later vrijgelaten, maar het onderzoek naar hem liep nog steeds.