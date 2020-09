Barry Atsma en Bianca Krijgsman in Videoland-serie Lieve Mama

Eerder was al bekend dat Rifka Lodeizen, Shahine El Hamus en Guy Clemens de hoofdrollen in de serie spelen. De thriller vertelt over het stel Helen (Lodeizen) en Werner (Clemens), dat een zorgeloos leven leidt met hun drie kinderen. Dan laat de 18-jarige Ralf (El Hamus) zich meesleuren in een crimineel plan, waarbij hij een overval plant op het huis van het echtpaar.

De serie vertelt het verhaal vanuit zowel het perspectief van Helen en Werner als van hun zoon. Atsma speelt Lex, een collega van Helen. Krijgsman is te zien als de moeder van Ralf.

Van het boek Lieve Mama werden meer dan 225.000 exemplaren verkocht. De thriller won in 2016 de Gouden Strop.