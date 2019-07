Nieuw prinsje geboren in Johor

De zwager en schoonzus van de Nederlander Dennis Verbaas, die twee jaar geleden trouwde met Ismails zus prinses Aminah, hebben al een dochter en een zoon. De naam van de nieuwe baby is nog niet bekendgemaakt. Het in oktober 2017 geboren zoontje Iskandar is na zijn vader tweede in lijn van troonopvolging in Johor.

Sultan Ibrahim reageerde nog niet publiekelijk op de geboorte van zijn nieuwe kleinkind. Hij is druk bezig met de voorbereidingen voor de zaterdag te beginnen 700 kilometer lange driedaagse jaarlijkse toer door alle districten van zijn sultanaat.

Die legt de eigenzinnige auto- en motorgekke sultan dit keer af op een Harley-Davidson ’Road King’ met de rest van de familie in het kielzog. Op sociale media verontschuldigde hij zich woensdag bij voorbaat bij de bevolking als hij geen gelegenheid had om met iedereen op de foto te gaan, maar hij moedigde wel iedereen aan om hem eventuele grieven in een brief te melden. ’Ik zal elke brief persoonlijk lezen’, aldus Ibrahim.