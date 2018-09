Mel B. ontkent geweld in haar huwelijk

Bijna twee maanden geleden gingen er plotseling geruchten dat Mel en Stephen in een flinke huwelijkscrisis zaten. De Spice Girl moest een opnamedag voor X Factor afzeggen en toen ze later wel weer bij opnames verscheen, ontdekten fans blauwe plekken bij haar. Al snel ging het gerucht dat Mel door haar man zou zijn mishandeld, maar daar klopt volgens de artieste dus helemaal niks van.

"Mijn man en ik zijn hartstikke gek op elkaar", zegt Mel tegen de Mirror. De twee zijn al zeven jaar bij elkaar. Een bron laat weten dat Mel en Stephen niet weten waar de geruchten vandaan komen. "Ze hadden het inderdaad even lastig voor de kerst, maar dat is allang voorbij en ze zijn heel gelukkig samen."

Mel had eerder alleen via sociale media en via een woordvoerder op de geruchten gereageerd. Via Instagram meldde ze al dat haar man haar nooit zou slaan.