Marktonderzoeker: RTL loopt 57 miljoen mis om annuleren The Voice

Adfact rekende uit wat er gemiddeld aan reclame is besteed rond afleveringen van The Voice of Holland, op basis van afleveringen uit het recente verleden. In totaal zou RTL voor een compleet seizoen van The Voice, van zeventien afleveringen, 29 miljoen euro mislopen. Per aflevering gaat het gemiddeld om 1,7 miljoen euro. Screenforce, de club van tv-advertentieverkopers, wil geen informatie geven over individuele leden en hun inkomsten.

Daar komt bij dat ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd zijn stopgezet. Rond een aflevering van The Voice Kids wordt gemiddeld nog meer uitgegeven aan reclame dan voor het programma met volwassen kandidaten, namelijk bijna 1,9 miljoen euro. Een compleet seizoen van tien afleveringen leverde RTL 19 miljoen euro op. Rond The Voice Senior werd nog eens 9 miljoen euro besteed. „Daarnaast zijn er nog veertien ’billboards’ van de hoofdsponsors rondom de laatste aflevering van The Voice die al waren ingepland, die ook allemaal wegvallen”, aldus Adfact. Billboarding is vakjargon en een vorm van reclame waarbij logo’s worden getoond in en rond een programma.

Verscheidene sponsoren hebben zich de afgelopen dagen teruggetrokken na de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo maakten Renault Nederland, T-Mobile, Lidl en isla pastilles bekend de samenwerking met The Voice te stoppen.

Tips of weet u meer? App naar onze WhatsApp-tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952