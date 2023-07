Híer lijkt eindelijk iets op te bloeien in B&B vol liefde!

Het is na twaalf afleveringen van B&B vol liefde vooral ongemak en irritatie wat de klok slaat in dit derde seizoen. De gedachte ‘waar halen ze deze kandidaten vandaan?!’ heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de vraag wie deze mismatches in Godsnaam heeft bedacht. Totdat B&B-eigenaar Martijn zijn tweede single in Thailand over de vloer krijgt. Want daar lijkt eindelijk een kleine kans van slagen te zijn…

Ⓒ Videoland