Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at First Sight- aflevering 4 Mafs: geile hakken, nog geen ruzie

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Eigenlijk vindt Martijn het maar niks dat Nicole rijdt. Ⓒ RTL

’Een narcist, altijd leuk.’ Het is een van de vele reacties die deelnemer Martijn van dit achtste seizoen Married at first sight (Mafs) losmaakt. Maar vlak zijn bruid Nicole ook niet uit. Zij is eveneens een, laten we zeggen, markante persoonlijkheid. Het zijn kortom de smaakmakers van deze reeks. Maar hoeveel nachtjes moeten we nog slapen voor Dé Ruzie?