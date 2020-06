Anouk met spoed naar ziekenhuis

Op haar Insta Stories deelt ze een foto vanuit het ziekenhuisbed, voorzien van een toelichting op haar typisch nuchtere toon. „Nou, dacht ik even een gezond powderdrankje te drinken vanmorgen... 20 minuten later lag ik in een ambulance. Met een allergische reactie.”

Het lachen is Anouk ondanks de stressvolle gebeurtenis nog niet vergaan. Zo grapt ze: „Na de adrenalineshot en medicatie zie ik er gelukkig weer normaal uit.”

Anouk kon vrijdagavond niet live bij de finale zijn. Ze is weer in quarantaine gegaan, zonder haar vriend en kinderen, om alle risico op het coronavirus te vermijden. Als astmapatiënt behoort de zangeres tot de risicogroep. Daarvoor had ze haar gezin ook al lange tijd moeten missen; sinds het begin van de coronacrisis zat Anouk vijf weken vast in Marrakesh. Haar kinderen besloot ze voorlopig ook van school te houden, om elk risico te vermijden.