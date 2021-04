Neo Matloga winnaar van ABN Amro Kunstprijs

Een beetje beduusd nam Neo Matloga woensdagmorgen alle loftuitingen in ontvangt tijdens een online persconferentie. Eerder waren hem al in kleine kring bloemen uitgereikt. „Ik voel me zeer vereerd en erkend met deze onderscheiding”, liet hij weten. De komende maanden gaat hij hard aan het werk voor de twee tentoonstellingen, die begin december open moeten gaan. „Ik heb nog geen vastomlijnd plan of thema in gedachten.”

Matloga (1993) geldt al jaren al veelbelovend, sinds zijn verblijf in De Ateliers in Amsterdam in 2016 was zijn ster rijzende in de Nederlandse kunstwereld. Hij viel op door de zwart witte palet, de basiskleuren van zijn collages, tekeningen en schilderijen. Het zijn niet voor niets de kleuren die in zijn vaderland decennialang voor complexe tegenstellingen in de maatschappij zorgden. Matloga groeide echter op in het Zuid-Afrika van na de Apartheid. Zijn werk draait dan ook meer om intermenselijke relaties dan om politiek en problemen.

Liefde en geborgenheid

Jurylid en kunstenares Natasja Kensmil noemt Matloga ’een schilder met een duidelijk onderscheidende signatuur’. „Hij intrigeerde mij meteen.” Directeur Annabelle Birnie van de Hermitage is blij met de keuze voor de jonge Zuid-Afrikaan. „Zijn werk is heel intiem.” De schilderijen geven een inkijkje in de alledaagse, huiselijke gezelligheid uit zijn jeugd. Hij vertelt bij voorkeur vrolijke verhalen van families van kleur, vol liefde en geborgenheid.

De Abn Amro Kunstprijs is bedoeld voor de stimulering van jong talent. De eerste vier winnaars waren uit het buitenland afkomstige kunstenaars in Nerland: Fahrettin Örenli (2004), Eylem Aladogan (2005), Ryan Gander (2006) en Melissa Gordon (2007). Daarna werd de onderscheiding vijf keer achter elkaar toegekend aan getalenteerde kunstenaars in Nederland. Melvin Moti was de eerste die in 2015 won, gevolgd door Marijn van Kreij (2016), Saskia Noor van Imhoff (2017), Helen Verhoeven (2018) en Evelyn Taocheng Wang (2019).