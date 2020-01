Rapper Vic Mensa opgepakt voor bezit van boksbeugel

De 26-jarige rapper trok de aandacht van de politie toen hij op zijn motor in de stad Glendale gevaarlijk rijgedrag vertoonde in een bocht. Een agent hield hem aan en vond de boksbeugel in zijn broekzak, meldt TMZ op basis van bronnen bij justitie.

Het metalen wapen is in de meeste staten in Amerika legaal, maar in Californië is het bezit van een boksbeugel verboden. De politie liet Vic Mensa weer gaan nadat de rapper een borgsom van 20.000 dollar had betaald. De politie kijkt zijn gevaarlijke rijgedrag door de vingers.