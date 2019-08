Mick Harren rich zich op de toekomst

Harren had een tijd lang geen contact meer met zijn dochter Semmy, maar die band lijkt weer hersteld. „Ze heeft een leuk vriendje en dan moet je haar eventjes loslaten. Eigenlijk ben je bang voor hetgeen wat je zelf allemaal geflikt hebt”, lacht hij in gesprek met Shownieuws. „Maar het gaat hartstikke goed met haar, ze is een schat van een meid. Ik hou heel veel van haar en zij van mij”, vertelt hij.

Met zijn ex Pascalle en zijn ex-stiefzoon Joey, die hij bedreigde met een nep pistool, is er geen contact meer. „Wie is Joey”, grapt hij als hem gevraagd wordt hoe het nu met hen gaat. „Nee die spreek ik niet, maar ik houd alles open. Ik heb geen haat en nijd en het is goed zo. Het maakt je wel weer wijzer...”

Mick kijkt liever niet meer terug op 2018. „Dat was niet mijn beste jaar. Dat gaan we snel vergeten. Ik ben met alleen maar positieve dingen bezig en ik wil alleen maar vooruit kijken.” Zijn focus ligt nu dan ook bij de muziek. „Ik ben muziek en adem muziek, ik kan niet zonder”, legt hij uit. Harren verwacht zijn nieuwe single Jij gaat mijn liefde missen in september uit te brengen, maar hij droomt inmiddels ook al over een eigen reality show.