Ed Sheeran afgetroefd door Lewis Capaldi

Van het album werden bijna 650.000 exemplaren verkocht. Het gaat om fysieke exemplaren en gestreamde albums. Ed Sheeran kwam met No 6 Collaborations Project tot bijna 570.000 verkochte albums. De soundtrack van de film The Greatest Showman maakt met 523.000 exemplaren de top drie compleet.

Billie Eilish, de jonge zangeres die in 2019 definitief doorbrak, staat met haar debuutalbum When We All Fall Asleep Where Do We Go op de vierde plek. Daarvan werden bijna 370.000 stuks verkocht.

Ook in Groot-Brittannië is de trend zichtbaar dat vinyl weer helemaal terug is. De verkoop van lp’s en singles steeg met ruim 6 procent en maakte voor 97 miljoen pond deel uit van de totale omzet van de muziekindustrie.