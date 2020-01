Nieuwe Symphonica in Rosso pas in 2021

Het nieuws wordt donderdag bekendgemaakt in de radioshow Veronica Inside van Wilfred Genee op Radio Veronica. Symphonica in Rosso had dit jaar weer moeten plaatsvinden, maar is door Marco’s gezondheidsproblemen uitgesteld tot 2021.

De laatste editie van Symphonica in Rosso werd in 2017 gehouden in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Bekijk ook: Marco Borsato maakt The Voice Kids mogelijk niet af