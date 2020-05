Carice van Houten noemt kritische Game of Thrones-fans ’ondankbaar’

Fans van de populaire HBO-serie hadden onder meer commentaar op het feit dat de laatste afleveringen een verhaal vertellen dat niet, zoals eerdere seizoenen, is gebaseerd op dat van de boekenreeks A Song of Ice and Fire.

In gesprek met Insider laat Carice weten het jammer te vinden dat er zo veel kritiek was. „Het feit dat sommige mensen zo teleurgesteld waren, komt omdat alles daarvoor zo goed was. Het voelt dus een beetje ondankbaar. We hebben de fans een fantastische tijd gegeven, maar dan zijn ze teleurgesteld omdat het niet exact afloopt zoals ze hadden verwacht.”

Eng

Desondanks zegt de Nederlandse actrice er niet wakker van te liggen. „Mensen gaan soms te ver en worden dan persoonlijk. Maar dat neem ik niet zo serieus. Fans zijn nu eenmaal emotioneel bij de show betrokken. Het verbaast me altijd dat mensen achter hun computer kunnen zitten en dan teksten als ’sterf, kreng’ kunnen typen. Die gedachtegang fascineert mij enorm.”

De enige keer dat Carice werd geraakt door kritiek was toen er een petitie werd gestart om het laatste seizoen opnieuw op te nemen. „Dat overstijgt alles wat met fan zijn te maken heeft. Dat is extremisme en bovendien eng. Helemaal als je weet hoe belachelijk goed de schrijvers van de serie (David Benioff en Dan Weiss, red.) zijn. Ze verdienen dat niet. Ik denk overigens dat ze cool genoeg zijn om ermee om te kunnen gaan, maar het zijn ook maar mensen die iets moois willen maken.”