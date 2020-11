Imanuelle Grives na dosis drugs: ’Liep op het nippertje goed af’

„In de anderhalf jaar voordat ik werd gearresteerd op festival Tomorrowland in België botste ik regelmatig met mezelf. Ik werkte veel, rustte weinig en vroeg me steeds vaker af wat de zin van het leven was. Ik was niet tevreden met waar ik stond, minder blij met mezelf. Ik werd langzaam ook steeds onzekerder over mijn carrière. Voor sommige audities werd ik niet gevraagd en ik kreeg een paar keer rollen waarvoor ik niet geknipt leek. Dat vrat aan me”, blikt Grives terug in het AD.

Op een feestje tijdens Koningsdag in Amsterdam ging het mis. De actrice had paniek- en angstaanvallen. „Ik begon meer pillen te slikken om angsten tegen te gaan, maar het hielp niet. De rem was eraf. Op Koningsdag kon ik de negatieve gedachten helemaal niet meer tot staan brengen. Om die gevoelens te bestrijden nam ik tijdens een feestje steeds meer drugs, met als gevolg dat ik mijn bewustzijn verloor. Het liep op het nippertje goed af, al werd ik bang voor mezelf omdat ik de controle was kwijtgeraakt.”

Aan haar omgeving liet de actrice niet merken dat het slecht met haar ging. „Had ik maar duidelijker om hulp gevraagd. Dat is ook wat ik tegen anderen wil zeggen: vraag hulp! Probeer het niet in je eentje op te lossen. Maar dat deed ik dus niet, ik trok me terug in mezelf.”

Imanuelle zocht naar kicks en werd met een grote hoeveelheid drugs opgepakt op het festival. „In de cel werd ik keihard met mezelf geconfronteerd. Wat had ik gedaan? Hoe had dit zover kunnen komen? Het was er heftig. Voor ik werd gearresteerd was ik maanden bezig met klagen. Ben ik wel beroemd genoeg? Heb ik genoeg volgers op Instagram? Ik voelde me niet gezien en niet gehoord. Achter de tralies kreeg ik een lesje in nederigheid. Was dit wat ik voor mezelf wenste? Ik was zo bezig geweest met erkenning en ego dat ik mezelf in deze situatie had gewerkt.”

Over haar ervaringen schreef ze, ook aangespoord door de vele reacties op haar interview met Eva Jinek eerder dit jaar, samen met journalist Anton Slotboom een boek, dat volgende week verschijnt.