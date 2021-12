Aanklager: ’Ghislaine Maxwell is een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen’

Aanklager Alison Moe vroeg de jury de Britse socialite ’verantwoordelijk te houden’ voor het seksueel misbruik van vier vrouwen toen ze nog minderjarig waren. Het misbruik zou tussen 1994 en 2004 hebben plaatsgevonden. Maxwell zou het vertrouwen van de meisjes hebben gewonnen om ze vervolgens te laten misbruiken door Epstein.

Moe gelooft niet dat Maxwell niets af wist van het misbruik door Epstein, omdat de twee een lange relatie hadden. „Als je elf jaar met iemand samen bent, dan weet je wat de ander leuk vindt. Epstein vond minderjarige meisjes leuk. Hij vond het leuk om ze aan te raken. Maxwell wist dat.”

Maxwell heeft in de rechtbank niet schuldig gepleit. De verdediging trok tijdens het proces de verklaring van de vier vrouwen in twijfel en schakelde een geheugenexpert in. De advocaten van Maxwell zeggen dat hun cliënt door de aanklagers als zondebok wordt gezien, omdat Epstein zelf niet meer kan worden vervolgd. Hij pleegde in 2019 in de gevangenis zelfmoord in afwachting van een zedenzaak tegen hem.

Het proces in New York komt eerder ten einde dan verwacht. De verdediging liet in twee dagen negen getuigen aan het woord komen. Maxwell sprak zelf niet. De openbare aanklagers riepen in de twee voorgaande weken 23 getuigen op, onder wie de vier vermeende slachtoffers. De verwachting was dat het proces zo’n zes weken zou duren. Maxwell kan tot tachtig jaar cel krijgen.