Nederland als 14e aan de beurt in halve finale songfestival

Het was al bekend dat Nederland in de tweede helft zou strijden van de halve finale op 9 mei. Nicolai en Cooper nemen het op tegen veertien andere landen. De halve finale wordt geopend door Noorwegen, Finland is als laatste aan de beurt. Ook landen als Portugal, Ierland, Zweden, Tsjechië en Israël treden die avond op.

Denemarken opent de tweede halve finale op 11 mei waar zestien landen aan mee doen. Ook onder meer Albanië, Australië, Armenië en België beklimmen dan het podium. In totaal zijn er twintig finaleplekken te vergeven.

De finale van de 67e editie van het songfestival is op 13 mei. Oekraïne, de winnaar van vorig jaar, staat al in de finale. Ook Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, lid van de zogenoemde 'big five', zijn al verzekerd van een finaleticket.