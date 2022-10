Michiel Vos geschrokken door aanval op schoonvader Paul Pelosi

„Met ons is het goed, dat wil zeggen dat we geschokt zijn en in de war daarover”, vertelde Vos vanuit de Verenigde Staten. „Dit is vreemd en ook weer niet vreemd als je kijkt naar het geweld in dit land. Dus we moeten even afwachten.”

In detail wilde Vos niet treden. „Ik laat mijn schoonmoeder graag in de lead over uitlatingen naar buiten over wat er wel en niet is gebeurd en over het motief. Maar, dit is natuurlijk niet een goed verhaal. Voor ons niet en voor iedereen niet.”

Een aanvaller drong vrijdag de woning van Pelosi in San Francisco binnen en viel haar man Paul met geweld aan. Nancy Pelosi was op dat moment niet thuis. Haar man is naar een ziekenhuis gebracht, en „zal naar verwachting volledig herstellen”, liet Pelosi’s woordvoerder weten in een verklaring. De verdachte is opgepakt en vastgezet. Het motief achter de aanval wordt onderzocht, is te lezen in de verklaring.