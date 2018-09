Cristiano Ronaldo zingt 'sekslied' op verjaardag

Zijn verjaardag was eigenlijk donderdag, maar met een voetbalwedstrijd in het verschiet besloot Ronaldo zaterdag pas zijn verjaardag te vieren. Echt in topstemming was hij niet; Real wist zaterdag niet te scoren tegen Atlético en ging keihard af met 4-0 verlies.

Ondanks de pijnlijke nederlaag besloot de stervoetballer het beste te maken van zijn avond. Hij had tenslotte al 150 man uitgenodigd, waaronder ploeggenoten James Rodriguez, Marcelo en Luka Modric, in de luxueuze evenementenlocatie In Zalacaín in Madrid.

De Colombiaanse zanger Kevin Roldan vergezelde de voetballer tijdens de karaokesessie. De twee zingen een van zijn hits. "Als je niet verliefd wordt dan kunnen we wel een paar uur samen doorbrengen, en dat herhalen. Elke keer als je je eenzaam voelt," aldus de jarige job vanaf het podium.

Ronaldo en model Irina Shayk gingen onlangs uit elkaar na een relatie van vier jaar.