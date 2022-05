Musicalklassieker Les Misérables na Carré op tournee door Nederland

Les Misérables gaat op 5 maart 2023 in Carré in première. Tijdens de eerste uitvoering van de musical in 1991 was dit theater ook al het decor voor de première. Naast de voorstellingen in maart en juli volgend jaar in Amsterdam, zal de musical ook te zien zijn in Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Breda, Eindhoven, Groningen, Apeldoorn en Almere.

Nadat bekend werd dat Les Misérables weer terugkeert in Nederland, kwam er een stormloop op kaartjes. De producenten besloten daarom om de musical na maart ook in juli 2023 in Carré te vertonen. Omdat de interesse ongekend groot bleef, werd besloten om de musical op tournee door het hele land te laten gaan. "We hebben gekozen voor deze prachtige, grote theaters omdat Les Misérables die allure en grootte verdient en nodig heeft", aldus de producenten in een verklaring.

De hoofdrollen in deze uitvoering van de bekende musical, naar het boek van Victor Hugo, zijn onder anderen voor Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert) en Vajèn van den Bosch (Eponine). In eerdere uitvoeringen van Les Misérables - die in 1991 en 2008 werden opgevoerd - speelden onder anderen Henk Poort, Ernst Daniël Smid, Joke de Kruijf, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, Carlo Boszhard, René van Kooten, Nurlaila Karim en Jamai Loman mee.