Bibian Mentel: ’Het gaat boven verwachting goed’

De snowboardster die vorig jaar aan haar rug werd geopereerd nadat daar een tumor ontdekt werd, is dan ook ’een blij mens’, laat ze weten aan RTL Boulevard. „Ik droom ook wel dat ik gewoon loop en dan word ik wakker ’s ochtends en dan denk ik: ’We gaan lopen vandaag’.”

Ook haar man Edwin Spee is tevreden met de vooruitgang. „Ze is sinds een paar maanden weer zelf mobiel, kan weer zelf naar vriendinnetjes toe. Nu nog helemaal zelf kunnen lopen, dan kan ze ook weer het werk in de keuken doen”, grapt hij. De humor is belangrijk voor Edwin en Bibian, bevestigt die laatste. „Hij is mijn maatje. Hij is streng voor me, maar ook heel lief.”

Eerder liet de snowboardster, bij wie in 2001 voor het eerst kanker werd vastgesteld - waarna haar onderbeen moest worden geamputeerd, aan Privé al weten dat het goed ging met haar revalidatie. In eerste instantie kwam ze na de operatie uit narcose en had ze geen gevoel meer in haar benen. Door drie keer per week het zwembad te bezoeken met een prothese die het water in kon leerde ze weer lopen en kon ze haar eerste stapjes met de rollator in de tuin zetten.