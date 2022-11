Cast Westworld krijgt wel betaald voor gecanceld vijfde seizoen

De hoofdcast, die bestaat uit Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris en Aaron Paul, had een contract waarin een zogeheten 'pay-or-play-deal' was opgenomen, een garantie waarmee filmmakers hun grote namen veiligstellen zonder dat er - zoals in dit geval - een volgende reeks is aangekondigd. In ruil daarvoor krijgen de acteurs sowieso hun salaris.

HBO is nu naar verluidt zo'n 10 tot 15 miljoen dollar aan salarissen kwijt. Het maken van een nieuwe reeks was echter veel duurder geworden. Een enkele aflevering kostte gemiddeld al 10 miljoen dollar. Het vierde en laatste seizoen telde in totaal acht afleveringen.

Vrijdag werd bekend dat de stekker uit Westworld gaat vanwege de hoge kosten van de serie en het afnemende aantal kijkers.