Lil’ Kleine deelt emotionele terugblik vanuit Dubai

Op Instagram begint Kleine zijn emotionele relaas: „Drie jaar geleden bracht ik ‘Alleen’ uit, een album geschreven vanuit mezelf als individu, in de wereld van roem, rijkdom en aandacht, nog onwetend van wat ware (onvoorwaardelijke) liefde kan doen voor een mensenleven.”

Naar eigen zeggen heeft de Amsterdamse rapper in de tussentijd alles gekregen wat zijn hartje begeert. „Drie jaar later kijkt die jongen van de straat terug op de periode sinds het laatste album en zie ik hoe die jongen die ooit alleen was, nu echt alles heeft wat hij nooit had kunnen dromen. Alles wat voor altijd genoeg is. Opgesloten en wel, met dit nieuwe leven die me opnieuw de wereld leert ontdekken, met een mama die nu voor twee mannen de ruggengraat vormt. ”

Waarna Jorik, zoals de rapper in het dagelijkse leven heet, zijn fans bedankt. „Hoe jullie ‘Jongen van de straat’ ontvangen vult m’n hart met warmte en doet me dromen over dagen dat we weer samen mogen komen. Tot die tijd gun ik jullie geluk en gezondheid.”

Ook heeft de rapper nog wat advies voor zijn volgers. „Hou je cirkel klein en zorg dat je de liefde die je hebt en met je mee draagt kan richten op hen die je compleet maken, de gene waarvan je je een leven zonder niet voor wilt stellen”, aldus Lil’ Kleine.

’Situatie onderschat’

Jaimie Vaes liet onlangs aan Grazia weten de situatie met betrekking tot de coronacrisis ’onderschat’ te hebben toen zij voor vakantie afreisden naar Dubai. „We zijn 12 maart hierheen gevlogen, toen de situatie nog niet zo ernstig was. We hadden nooit verwacht dat alles zou sluiten. Er is niets te beleven: de restaurants zijn dicht, de stranden gesloten, en vanaf acht uur ’s avonds mag je hier de straat helemaal niet meer op", vertelde ze.

Daarnaast legde Jaimie uit dat het stel ook in Dubai zich aan strenge regels moet houden. „Velen met mij, denk ik, vooral mensen van onze leeftijd. Mensen zien ons hier lekker in het zonnetje op een tropische plek, maar beseffen niet dat wij ook gewoon thuis moeten blijven. En begrijp me niet verkeerd, we mogen echt niet klagen, we hebben het hier heel goed. Maar voor ons is het ook een heel andere vakantie geworden dan we voor ogen hadden."