Tyrese Gibson klaagt Amerikaanse bouwmarkt aan

Tijdens een bezoek aan de winkel in februari zou het drietal vanwege ’een fout in het systeem’ niet hebben kunnen afrekenen. Gibson verliet naar eigen zeggen na zo’n twintig minuten wachten de bouwmarkt en zou zijn creditcard in overleg met de kassamedewerker hebben achtergelaten voor als het probleem was opgelost. Die weigerde vervolgens naar verluidt zonder identificatiebewijs de transactie te voltooien en zijn manager zou een gesprek met Gibson hebben geweigerd. Pas na een heftige discussie zou de acteur hebben mogen betalen.

Gibson en zijn twee kennissen zeggen dat de acties van de kassamedewerker en manager ’discriminerend’ waren en gebaseerd waren op hun ’ras en afkomst’. De acteur eist een schadevergoeding van een miljoen dollar, het bedrag dat hij naar eigen zeggen de afgelopen jaren heeft uitgegeven in vestigingen van de bouwmarktketen.

The Home Depot laat in een reactie weten dat geen enkele vorm van discriminatie in de winkels wordt getolereerd. „We waarderen meneer Gibson als klant en we hebben in de maanden nadat dit was gebeurd meerdere malen contact gezocht met hem en zijn advocaten om te proberen zijn zorgen weg te nemen. Dat blijven we doen.”