Minister Van Engelshoven lanceert website ’Cultuurexplosie’

De website, een initiatief van NORMA, richt zich op de bekendmaking aan het publiek van projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door bijdragen uit het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. Dit fonds moest ervoor zorgen dat de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst werden getroffen door de coronacrisis werd verlicht. Tijdens de lancering waren er optredens van Eva van Manen en Joost Spijkers, die beiden gebruik hebben gemaakt van het steunfonds en daardoor nu met hun werk de theaters en concertzalen in kunnen.

Door privaat-publieke samenwerking kwam er vorig jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het Steunfonds en OCW stelde nog eens zo’n zelfde bedrag beschikbaar na de lockdown in 2021. Minister van Engelshoven is verguld met het resultaat: „Wat mooi om op deze nieuwe website te kunnen zien waar het geld naar toe is gegaan. En wat fijn dat het creatieve proces van de makers door heeft kunnen gaan. Cultuurexplosie.nu laat zien dat we een creatieve, vaardige en wendbare sector hebben. Ik ben blij dat we hebben kunnen bijdragen aan het behoud van al dit mooie werk.”

Van de plank

Door de coronamaatregelen moesten podia en bioscopen sluiten of waren nog maar beperkt open, werden tentoonstellingen afgelast en publicaties uitgesteld. Makers konden hun werk meer dan een jaar niet of nauwelijks tonen aan publiek. Nu de samenleving langzaam weer opengaat, kan al dit nieuwe werk eindelijk van de plank worden gehaald en opgevoerd, uitgebracht of tentoongesteld.

Cultuurexplosie.nu biedt ruimte aan kunst in de breedste zin van het woord: van beeldende kunst en fotografie tot muziek, van voorstellingen tot literatuur en journalistiek, film- en tv-producties. De honderden projecten die de komende tijd alsnog kunnen worden gerealiseerd, worden op de website bekend gemaakt.

Cultuurprogramma

Via de site kan een gratis abonnement worden genomen op ’cultuurshots’ met wekelijks nieuwe projecten die voor het publiek beschikbaar zijn. Ook komt er Cultuurexplosie Live, een wekelijks cultuurprogramma met een bloemlezing van toneel, dans, muziek en andere podiumproducties die het afgelopen twee jaar niet opgevoerd konden worden. Per aflevering worden er drie projecten belicht.