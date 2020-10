The Blacklist-acteur Clark Middleton (63) overleden

Clark overleed thuis in Los Angeles aan de gevolgen van het westnijlvirus, wat overgebracht wordt via muggen.

Zijn vrouw laat in een verklaring weten: „Met veel verdriet moeten we mededelen dat er iemand is overleden wiens leven het waard is om te vieren: Clark Tinsley Middleton (63). Een geliefd acteur, schrijver, regisseur, leraar, held, echtgenoot en vriend."

„Clark is 4 oktober heengegaan nadat hij besmet was geraakt met het westnijlvirus, waar geen behandeling voor handen is. Clark was een prachtige ziel die zich zijn leven lang in heeft gezet voor mensen met een handicap.”

Op televisie is Middleton te zien geweest als acteur in Law & Order, Twin Peaks en The Blacklist.