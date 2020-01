Golden Globes: Netflix valt grotendeels buiten de boot

De Britse komiek Ricky Gervais keerde terug om voor de vijfde keer het prijzencircus van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) te presenteren. Ⓒ REUTERS

Quentin Tarantino’s Once upon a time in… Hollywood en het oorlogsepos 1917 van Sam Mendes zijn afgelopen nacht tijdens de 77e uitreiking van de Golden Globe Awards als de belangrijkste winnaars uit de bus gekomen. Ook Joaquin Phoenix (Joker) en Renée Zellweger (Judy) vielen in de prijzen.