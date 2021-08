Boer zoekt vrouw: oudste deelnemer ooit ster van de show

Premium TV

Grote twist domineert eerste aflevering Expeditie Robinson

Na twee jaar wachten is Expeditie Robinson terug. Niet in de tropische warmte van de Filipijnen, maar op een onherbergzaam eiland voor de Kroatische kust. „Een unieke en ongepolijste editie”, belooft Nicolette Kluijver in haar introductie. De eerste aflevering heeft direct een grote verrassing in pe...